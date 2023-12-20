Mansur Yavaş: Korkaklıkla suçlanmak zoruma gidiyor

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in “korkak” sözü hakkında konuştu.



Gazetecilerin konuya ilişkin sorusunu yanıtlayan Yavaş, korkak kelimesini kabul etmediğini söyledi.



“Hiçbir zaman korkmadım. Korkan, Ankara Büyükşehir Belediyesine aday olmaz.” diyen Mansur Yavaş, “Elimizi taşın altına koymamız gerekirse, koyarız. Ama bunun yolu yordamı, usulü bellidir. Beni daha önce de başka bir siyasi partinin genel başkanı aday olmam için çağırmıştı. Sayın Kılıçdaroğlu’nun aday olacağına dair sayın Akşener’in söylemleri olmuştur. Keşke bunu son ana bırakmadan karar alınsaydı, daha düzgün olurdu.” diye konuştu.

