Mansur Yavaş'ın kampanya hesabı Ekrem İmamoğlu için kullanılacak

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı (ABB) Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu’nun X (Twitter) hesabına Türkiye’den erişim engeli getirilmesinin ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Yavaş, İmamoğlu’na uygulanan erişim engelini "sadece bir kişiye değil, milyonların sesine vurulmuş bir sansür" olarak nitelendirerek "Bu hesabım erişim engeli kalkana kadar Ekrem İmamoğlu’nun sesi olmaya devam edecek ve onun adına kullanılacaktır" ifadelerini kullandı.

Hesaptan paylaşılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ekrem İmamoğlu’nun resmi sosyal medya hesabına getirilen erişim engeli, sadece bir kişiye değil, milyonların sesine vurulmuş bir sansürdür. Bu hukuksuzluğu en güçlü şekilde kınıyoruz. Ancak bilinmelidir ki; adaletin susturulmak istendiği her yerde, biz daha gür konuşacağız. Bu hesabım erişim engeli kalkana kadar Ekrem İmamoğlu’nun sesi olmaya devam edecek ve onun adına kullanılacaktır."

Ekrem İmamoğlu’nun resmi sosyal medya hesabına getirilen erişim engeli, sadece bir kişiye değil, milyonların sesine vurulmuş bir sansürdür. Bu hukuksuzluğu en güçlü şekilde kınıyoruz.



Ancak bilinmelidir ki; adaletin susturulmak istendiği her yerde, biz daha gür konuşacağız.



Bu… — Mansur Yavaş 2025 (@mansuryavas23) May 8, 2025

Ne olmuştu?

Ekrem İmamoğlu’nun 9,7 milyon takipçili X hesabına 8 Mayıs itibarıyla Türkiye’den erişim engeli getirilmişti. Erişim engelinin 5651 sayılı Kanunun 8/A maddesi kapsamında, millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle alındığı bildirilmişti.

İmamoğlu’nun hesabından son olarak, CHP’nin Beyazıt Meydanı’nda düzenleyeceği mitinge yönelik "Bu akşam saat 20.30’da Beyazıt Meydanı’nda buluşuyoruz. Diplomanı al da gel" ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yapılmıştı.