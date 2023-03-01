Mansur Yavaş'tan 'adaylık' açıklaması: ‘Ne söylediysem aynısını söylüyorum’

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi nedeniyle 13 Şubat'ta beklenen Millet İttifakı'nın “cumhurbaşkanı adayı” gündemli toplantısı yapılamamış, ittifak bu dönemde bir kez deprem gündemiyle toplanmış bir sonraki toplantı tarihi ise 2 Mart olarak belirlenmişti.

Gözlerin çevrildiği toplantı öncesinde adı olası adaylar arasında geçen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, katıldığı televizyon programında “Aday gösterilirsem bu benim için görevdir” açıklamasını yapmıştı. Yavaş’ın bu açıklaması gündeme oturmuştu.

Mansur Yavaş'tan yeni açıklama

Mansur Yavaş bu açıklamasının ardından Halk TV’de yeni bir açıklamada bulundu. “Hiç açıklanacak bir şey yok. İki yıl önce ne söylediysem hâlâ aynısını söylüyorum” diyen Yavaş, “Ben sayın genel başkanımızın, sayın Akşener'in iradesinin dışında bir şeye girecek değilim” ifadelerini kullandı.