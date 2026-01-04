Markette 75 TL, tarlada bedava: Maliyetini karşılamayınca ücretsiz dağıttı

Dörtyol ilçesi Kuzuculu Mahallesi'nde çiftçilik yapan Sait Yılmaz, 17 dönümlük arazisine ektiği marulun bir kısmını satarken ürünün toplama maliyetinin satış fiyatının üzerine çıkması üzerine kalanı bedava dağıtma kararı aldı.

Hayvan yemi oldu

Marketlerde 75 TL ile 30 TL arasında satılan marulu çuvallarla toplamaya gelen vatandaşlar, hayvanlarına yem yapmak için topladı. Bedava dağıtılan marullar gün içerisinde bitti.

"17 dönüm ektik, para etmedi"

Çiftçi Sait Yılmaz, marulun işçilik maliyetini karşılamadığını belirterek "17 dönüm marul ektik. Para etmedi ve şu anda bedava dağıtıyoruz" dedi.

Tavuklarına marul topladığını ifade eden Mehmet Demir ise, "Bedava topluyoruz. Tavuklara vereceğiz" diye konuştu.