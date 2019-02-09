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Marmara'da hava yağışlı

Marmara Bölgesinin doğu kesimlerinde, aralıklı hafif yağmur ve sağanak tahmin ediliyor.

Marmara'da hava yağışlı
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Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Marmara Bölgesinde sıcaklıklar mevsim normalleri civarında geçecek.

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgenin doğu kesimlerinde, aralıklı hafif yağmur ve sağanak bekleniyor.

Bölgede rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden, orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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Kaynak: AA

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