Marmaris'teki depremde "Artçı mı, öncü mü?" tartışmasına Naci Görür'den net yanıt: Asıl olan dirençli kentler

Akdeniz'de, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin Jeolog Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Depremin Bozburun açıklarında, Plini-Strabo Fay Zonu üzerinde ve Helen-Kıbrıs dalma-batma zonuyla ilişkili bir bölgede gerçekleştiğini belirten Görür, sarsıntının oblik ters fay niteliğinde olduğunu ifade etti. Açıklamasında "Geçmiş olsun" dileklerine de yer verdi.

"Kentsel dönüşüm deprem dirençlilik değildir"

Görür, depremin ardından yapılan teknik tartışmaların ötesine geçilmesi gerektiğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Deprem nasıl oldu, nerede oldu, artçı mıydı, öncü müydü diye tartışmak yerine, gelin Muğla’yı deprem dirençli yapalım demek daha doğrudur. Yalnız bugünkü kentsel dönüşüm deprem dirençlilik değildir."