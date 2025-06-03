Akdeniz'de Marmaris açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yüksek Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, sarsıntının derinliğine ve etkisine dikkat çekti.

TV100 canlı yayınında konuşan Ercan, depremin olduğu saatte sarsıntıyı hissettiğini belirterek, "2.17 geçe yatağımın altından inip çıkan bir sarsıntı dalgasının geçişini duydum. Hemen dedim bu bir deprem dalgası. Hemen uyandım. Kalktım. Deprem sürmeye devam etti. Oldukça güçlü hissettik. Kuşadası’nın yazlıklar bölgesi Karaosa, bu bölge çok gevşek bir kesim olduğu için deprem dalgalarının 2-3 kat büyüterek duyulmasına neden oluyor. Yaklaşık 5 - 6 saniye sürdü deprem" ifadelerini kullandı.

"Karasal bir deprem değil"

Depremin merkezinin 60-80 kilometre derinlikte olduğunu vurgulayan Ercan, bunun karasal değil, deniz tabanında meydana gelen bir sarsıntı olduğunu belirtti. Depremin Girit-Rodos yayı üzerindeki dalma-batma kuşağında gerçekleştiğini söyleyen Ercan, bu sarsıntının geçtiğimiz ay Girit'te yaşanan depremin Türkiye kara sularındaki bir devamı niteliğinde olduğunu ifade etti.

Ercan, "Bu bölge Türkiye’nin en derin depremlerinin olduğu yerdir" açıklamasında bulunurken depremin geniş bir alanda hissedilmesinin sebebini büyüklüğüne ve jeolojik yapıya bağladı. "Deprem ne kadar derinde ise etkisi de o kadar az olur" diyen Ercan, Denizli, İzmir, Manisa, Muğla ve Antalya gibi çevre illerde depremin güçlü hissedildiğini söyledi. Bölgedeki en büyük olası depremin 6,17 büyüklüğünde olabileceğini de sözlerine ekledi.

"Daha büyük bir deprem beklemiyorum"

Depremin ana sarsıntı olduğunu düşündüğünü belirten Ercan, daha büyük bir depremin beklenmediğini, ancak 4,18 büyüklüğüne varabilecek artçıların görülebileceğini söyledi. Bölgedeki yapıların genel olarak sağlam, az katlı ve yeni olduğunu belirten Ercan, "Bu bölgede yıkım yapabilmesi için depremin 6,5’tan daha büyük olması lazım. 6,5’a kadar olan depremler bu bölgede yıkım yapmaz" dedi.

"Yeni hedef Göller bölgesi olabilir"

Depremin başka fayları tetiklemesinin beklenmediğini belirten Ercan, "Çevrede daha başka deprem tetiklemez. O konuda kaygılanmasınlar" ifadelerini kullandı. Son olarak, Dalma-Batma Kuşağı'ndaki sismik hareketliliğin doğuya doğru ilerlediğini belirten Ercan, "Yeni hedef Türkiye’nin Göller bölgesi olabilir" dedi.