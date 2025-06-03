Muğla'daki depremde acı haber: 14 yaşındaki Afranur Günlü hayatını kaybetti

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, gece saatlerinde meydana gelen deprem sonrası yaptığı açıklamada, Fethiye'de panikatak geçirdiği belirtilen 14 yaşındaki Afranur Günlü’nün tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığını duyurdu. Yerlikaya, “Hayatını kaybeden Afranur evladımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

69 kişi yaralandı

Deprem, İzmir, Aydın, Manisa, Denizli gibi birçok ilde güçlü şekilde hissedildi. AFAD verilerine göre depremin merkez üssü Marmaris açıkları olurken, sarsıntının derinliği 67,9 kilometre olarak kaydedildi.

Deprem sonrası yaşanan panik nedeniyle farklı ilçelerde 69 kişinin yaralandığı, bu kişilerden 14’ünün tedavisinin olay yerinde tamamlandığı, 8 kişinin ayakta tedaviyle taburcu edildiği, 46 kişinin ise hastanelerde müşahede altında olduğu bildirildi.