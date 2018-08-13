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MASAK yalan haberlerle ilgili inceleme başlattı

MASAK, döviz hareketleri ile ilgili yalan haber yayan kişi ve kuruluşlar hakkında inceleme başlattığını duyurdu.

MASAK yalan haberlerle ilgili inceleme başlattı
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Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ekonomiyle ilgili manipülatif haber yayanlarla ilgili inceleme başlattı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Basın Müşaviri Mehmet Ali Berber’in paylaşımında "Kişi ve özel şirketlere ait hesaplarda bulunan ’Dövizlerin devlet eliyle TLye çevrilmesi’ serbest piyasanın yapı taşlarından olan dalgalı kur sisteminden vazgeçilip ’Dolar kurunun sabitlenmesi’ gibi yalan haber yayan kişi, kuruluşlar hakkında MASAK inceleme başlattı" ifadeleri yer aldı.

Son dakika masak

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