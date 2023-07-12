Maserati'siyle gündeme gelen polis ölü bulundu

Muğla'nın Ortaca ilçesinin Gökbel Mahallesi'nde dün ormanlık alanda otomobilin içinde bir kişi hareketsiz yatarken bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemede, 39 yaşındaki polis Hüseyin Tayfun Üçgül olduğu anlaşılan kişinin başından tabancayla vurulduğu anlaşıldı.

Olayın intihar mı cinayet mi olduğu henüz net değil. İnceleme sürüyor.

Ne olmuştu?

Üçgül, 22 Nisan'da İzmir- İstanbul otobanında tartıştığı avukat Fatih Uzun'a saldırmış, bacaklarını kırmıştı.

Üçgül hakkında 'alenen hakaret' ve 'kasten yaralama' suçlarından 6 yıl 10 ay hapis istenmişti. İçişleri Bakanlığı'nın idari soruşturma başlattığı Üçgül'ün mal varlığı da incelemeye alınmıştı.