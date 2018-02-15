ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
12 °C

Mattis: Ortak zemin bulduğumuzu düşünüyorum

ABD Savunma Bakanı Mattis, "NATO ve ABD, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarının karşılanması için çalışıyor. Ortak zemin bulduğumuzu düşünüyorum ancak aynı fikirde olmadığımız bazı noktalar var" dedi.

Mattis: Ortak zemin bulduğumuzu düşünüyorum
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

ABD Savunma Bakanı James Mattis, "NATO ve ABD, Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarının karşılanması için çalışıyor" dedi.

Mattis, Brüksel'de NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin Suriye sınırında kaosun söz konusu olduğunu ve NATO ile ABD'nin Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarının karşılanması için çalıştıklarını söyledi.

Türkiye ile iletişim kanallarının açık olduğunu belirten Mattis, "Ortak zemin bulduğumuzu düşünüyorum ancak aynı fikirde olmadığımız bazı noktalar var" diye konuştu.

Mattis, Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin 29 ülkeye verdiği bilgilendirmenin devam ettiğini aktararak, iş birliği için çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Canikli: Mattis, YPG'yi PKK'ya karşı savaştırabileceklerini söylediCanikli: Mattis, YPG'yi PKK'ya karşı savaştırabileceklerini söyledi

 

Son dakika ABD Türkiye

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.