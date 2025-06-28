Mavi Göl'de şok: Sezon başlamadan sona Erdi, turkuaz su çamura döndü

Doğu Karadeniz’in göz kamaştıran doğal alanlarından biri olarak öne çıkan Mavi Göl, bu yıl ziyaretçilerini büyük bir hayal kırıklığıyla karşıladı. Kuzalan Tabiat Parkı sınırları içinde yer alan göl, zamansız yürütülen dere ıslah çalışmaları sebebiyle turkuaz rengini kaybederek adeta bir çamur göletine dönüştü.

Doğal denge bozuldu, turkuaz renk yok oldu

Sodalı su kaynağının geçtiği dere yatağında yapılan ıslah çalışmaları sırasında suyun doğal akış yönü değiştirildi. Bu müdahale, beraberinde çamur ve tortuların göle taşınmasına neden oldu. Sonuç olarak, gölün berrak yapısı tamamen bozuldu, turkuaz renkten eser kalmadı.

Turistler şaşkın ve tepkili: “Görmeye değer bir şey kalmamış”

Uzaklardan gölü görmeye gelen ziyaretçiler yaşanan manzara karşısında şaşkın. Sosyal medyada gördükleri etkileyici görüntülerin aksine, karşılarında kahverengiye çalan, bulanık bir göl bulan turistler duruma tepkili. Bazı ziyaretçiler, “Böyle bir durumdan önceden haberdar olsaydık, bu kadar yol gelmezdik. Vakit ve bütçe kaybı oldu,” diyerek yetkililerin iletişim eksikliğine dikkat çekti.

Bölge ekonomisi de etkilendi

Mavi Göl çevresindeki işletmeler de yaşanan bu çevresel değişiklikten olumsuz etkilendi. Hafta sonları ve yaz sezonu boyunca ciddi ziyaretçi akınına uğrayan bölgedeki esnaf, bu yıl beklenen ilgiyi görememekten şikayetçi. İşletmeciler, turizm sezonunun tam başlangıcında yapılan bu müdahalelerin yanlış planlandığını düşünüyor.

Yetkililer sessiz

Mavi Göl’ün doğal yapısının bozulmasıyla ilgili kamuoyunu tatmin edecek resmi bir açıklama ise henüz yapılmış değil. Turizmciler ve çevreciler, gölün eski haline kavuşması için hızlı bir restorasyon planı bekliyor.