Maymun çiçeği virüsü Türkiye'ye sıçradı mı? Bakan Memişoğlu duyurdu

Maymun çiçeği virüsü Afrika'da hızla yayılıyor. Virüs diğer kıta ve ülkelere sirayet edebilir. Bu nedenle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) maymun çiçeğine karşı dün gece acil durum ilan etti.

Bu yılın başından beri Afrika'daki 13 ülkede 17 bini aşkın vaka ve 500'den fazla ölüm bildirildi.

En yüksek maymun çiçeği vakası Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde görüldü.

Bu ay teyit edilen vakaların yüzde 96’sı bu ülkede tespit edildi.

Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki m çiçeği vaka sayısı 14 bini aşmış durumda.

Maymun çiçeği Türkiye'de çıktı mı?

Virüsün Türkiye'ye yayılıp yayılmadığı da merak konusu. Resmi makamlar Türkiye'de bu yıl maymun çiçeği vakası görülmediğini açıklamıştı.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu DSÖ'nün acil durum ilanından önce gazetecilere konuşmuş ve "Şu anda alarm durumumuz söz konusu değil" demişti.

Bakan Memişoğlu açıklamasında "Maymun çiçeği ve Covid-19 ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz" ifadesine de yer vermişti.