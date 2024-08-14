Maymun çiçeği alarmı! Maymun çiçeği virüsü nedir, nasıl bulaşır, hastalığın belirtileri nelerdir?

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Afrika'da hızla yayılan m çiçeği virüsü (maymun çiçeği virüsü) için küresel acil durum ilan etti.

DSÖ Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, en yüksek alarm seviyesi olan “uluslararası önemi haiz halk sağlığı acil durumu” ilan ettiğini duyurdu.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi salgını “çok yüksek riskli bir olay” olarak sınıflandırmıştı. Bilim insanları m çiçeği virüsü salgınını HIV’in ilk günlerine benzetiyor.

Maymun çiçeği vaka ve ölüm sayısı...

Bu yılın başından bu yana Afrika'daki 13 ülkede 17 bini aşkın vaka ve 500'den fazla ölüm bildirildi. En yüksek m çiçeği vakası Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde görüldü. Bu ay teyit edilen vakaların yüzde 96’sı bu ülkede tespit edildi. Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki m çiçeği vaka sayısı 14 bini aşmış durumda.

Maymun çiçeği virüsü nedir, nasıl bulaşır?

M çiçeği virüsü, insanlar arasında ve enfekte hayvanlardan kolayca yayılabilen viral bir hastalık.

DSÖ'ye göre; dokunma, öpüşme veya seks gibi yakın temasın yanı sıra çarşaf, giysi ve iğne gibi kontamine materyaller yoluyla da yayılabilir.

Maymun çiçeği virüsünün belirtileri nelerdir?

İlk belirtiler virüsü kaptıktan sonraki 5 ila 21 günde ortaya çıkabiliyor. Semptomlar arasında ateş, ağrılı döküntü, baş ağrısı, kas ve sırt ağrısı, düşük enerji ve büyümüş lenf düğümleri yer alıyor.

DSÖ “maymun çiçeği hastalığı” (Monkeypox) ismini, 2022'de ırkçılık ve ayrımcılık kaygısıyla "mpox" olarak değiştirmişti.