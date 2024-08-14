Afrika’da büyük bir hızla yayılan ve Dünya Sağlık Örgütü’nü “acil durum” ilan etmeye iten m çiçeği (maymun çiçeği) virüsü Türkiye’de görüldü mü?

Evet, geçmişte Türkiye’de maymun çiçeği virüsü görüldü. Hastalar izole edilerek tedavi edildi.

Resmi makamlar, Sağlık Bakanlığı'nın konuyla ilgili gerekli tüm önlemleri aldığını belirterek bu yıl Türkiye'de herhangi bir maymun çiçeği vakası tespit edilmediğini açıkladı.

9 Ağustos'ta yayımlanan son rapora göre; Ocak 2024'ten 8 Ağustos 2024'e kadar 13 Afrika ülkesinde 2 bin 822 kişi maymun çiçeği virüsüne yakalandı, 14 bin 719 şüpheli vaka kayda geçti.

Virüs nedeniyle 511'i Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde olmak üzere 517 kişi yaşamını yitirdi.