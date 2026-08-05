MEB LGS TERCİH SONUÇ EKRANI... 2026 LGS (lise) tercih sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?

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2026 LGS tercih sonuçları için heyecan dorukta... Milli Eğitim Bakanlığının takvimine göre lise tercih sonuçları bugün ilan edilecek. Lise adayları sürekli kontrolde... Sabahın ilk ışıklarından bu yana "2026 LGS (lise) tercih sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak" sorusu pik yapmış durumda...

2026 LGS (lise) tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2026 LGS sonuçları şu dakika itibarıyla açıklanmış değil. 2025 LGS tercih sonuçları saat 12.00'de açıklanmıştı. Aynı süreç işlerse bu yıl sonuçların saat 12.00'de açıklanması beklenir.

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2026 LGS takvimi...

5 Ağustos 2026 - Yerleştirme sonuçlarının ve boş kontenjanların ilan edilmesi

5-7 Ağustos 2026 - Yerleştirmeye esas 1. nakil tercih başvurularının alınması

10 Ağustos 2026 - Yerleştirmeye esas 1. nakil sonuçlarının ilanı

10-12 Ağustos 2026 - Yerleştirmeye esas 2. nakil tercih başvurularının alınması

14 Ağustos 2026 - Yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçlarının ilanı

17-21 Ağustos 2026 - Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvurularının alınması

24 Ağustos 2026 - İl/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları yerleştirmelerinin tamamlanması