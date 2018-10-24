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MEB, 'öğrenci andı' kararı için yürütmeyi durdurma istedi

Danıştayın "öğrenci andı"na ilişkin kararını temyiz eden Milli Eğitim Bakanlığı, yürütmeyi durdurma istedi.

MEB, 'öğrenci andı' kararı için yürütmeyi durdurma istedi
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Danıştayın "öğrenci andı"na ilişkin kararını temyiz etti.

Milli Eğitim Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, öğrenci andına ilişkin Danıştay kararı temyize götürüldü ve yürütmesinin durdurulması istendi. 

Danıştay 8. Dairesi, ilköğretim okullarında uygulanan "öğrenci andı"nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etmişti. 

Temyiz istemini, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu görüşecek. 

Kaynak: AA

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