Meclis arşivini dijital dünyaya bağladı

17 Aralık 2017

TBMM Kütüphanesi dijital kaynakları ve Meclisteki yasama ve denetim faaliyetleriyle ilgili bilginin görünürlüğünün artırılması, ulusal ve evrensel bilgi üretimine yapılan katkının belgelenmesi amacıyla 2 yıl önce hayata geçirilen "Açık Erişim Sistemi"nde, kurum yayınları, araştırma raporları ve kurum uzmanlık tezleri, basılmış Meclis Araştırma Komisyonu Raporları, yasama veya denetim faaliyetleri ile ilgili bildiri, makale, kitap, rapor, siyasi partilerin tüzük, beyanname ve programları gibi binlerce yayın bulunuyor.

İnternet üzerinden erişim imkanı

Türkiye'de üniversitelerin dışında bu kapsam ve içerikle sadece TBMM tarafından kullanılan kurumsal arşiv sistemi, bilimsel literatüre tek tuşla finansal, yasal ve teknik bariyerler olmaksızın internet üzerinden erişime imkan sağlıyor. Araştırmacıların ücretsiz yararlandığı sistemde, bugün itibarıyla 2 bin 298 ana kayıt, ciltlilerle birlikte 2 bin 800 eser bulunuyor. Her ay kullanımın arttığı sistem, son 30 günde 13 bin, son 1 yılda ise yaklaşık 82 bin kez ziyaret edildi.

Açık Erişim Sistemi'nde, bin 647 ana kayıt ciltlileri ile birlikte yaklaşık 2 bin eser, TBMM kurumsal yayınlarından 514 ana kayıt ciltleri ile birlikte yaklaşık 600 eser bulunuyor. Ayrıca Milli Saraylar tarafından dijitalleştirilmiş Halife Abdülmecid Efendi Koleksiyonu'na ait 137 ana kayıt ve ciltlileriyle birlikte 200 eser de sistemde yer alıyor.

TBMM'ye hediye edilen el yazması Kur'an da bulunuyor

Sistemdeki eserler arasında, Rumi 1331-1334 (Miladi 1915-1918) yıllarında Sibirya Krasnoyarsk Tutsaklar Kampı'nda Türk esirler tarafından tek çizgili bir deftere yazılmış olan "Vaveyla" isimli el yazması dergi ile Buhara Müslümanları tarafından TBMM'ye hediye edilen el yazması Kur'an-ı Kerim de bulunuyor.

TBMM Açık Erişim Sisteminde en çok ziyaret edilen ilk on eser ise şöyle:

Naima Tarihi, Düstur, Arapça- Türkçe Sözlük, İstiklal Mahkemeleri (İstanbul İstiklal Mahkemesi kararları ve mahkeme zabıtları), Divan-ı Muhibbi (Kanuni Sultan Süleyman el yazması), Şakayık-ı Numaniye Tercümesi, Mukaddime-i Celal-Osmanlı Tarihi, Türk Parlamento Tarihi, Milli Mücadele ve TBMM I. Dönem (1919-1923), Mizanu'l-Hak fi İhtiyari'l-Ehakk.

Kaynak: AA