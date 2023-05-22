Meclis Başkanı Şentop: Kılıçdaroğlu, Türkiye'yi rahatlatabilir

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Şentop, NTV'ye katıldı. Şentop’un açıklamalarından satır başları şöyle:

- Seçimin ikinci tura kalmayacağı bir sistem düşünülebilir. Seçim öncesi Kılıçdaroğlu kazanıyor, Muharrem İnce engelliyor gibi bir hava oluşturdular.

- Aynı anket şirketlerinin bir hafta öncesinde farklı sonuçlar paylaştıklarını gördük. Bu anket şirketlerinin durumunu da değerlendirmek gerekiyor diye düşünüyorum. Yapay bir motivasyon oluşturdular, ortaya çıkan tablo Türkiye gerçekliğinin öyle olmadığını gösterdi.

- Cumhurbaşkanını destekleyen kesimde bir üzüntü var keşke ilk turda bu iş bitseydi diye düşünenler var benim görüştüğüm insanlar arasında. Bu sefer işi sıkı tutmamız gerekir ve bu sefer yüksek farkla bunu tamamlamamız gerekir kanaatindeyim. Erdoğan'ı destekleyen seçmenin motivasyonu yüksek.

Sonuçlara göre bir siyaset üretemezsiniz

- Yeni bir strateji olmaması gerekir. İkinci tur ilk seçimin devamı. AK Parti öncesinde de aynı şeyleri söyledi. Öbür taraftan Sayın Kılıçdaroğlu'nun 14 Mayıs seçim sonuçları üzerine bambaşka bir söyleme döndüğünü görüyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu kadar düşük oy almasının sebebi güven meselesiydi. Her alanda bir insanın şampiyon olabilmesi insanda bir tereddüt oluşturuyor. Kişinin bir görüşü olur, görüş değişikliği olur tabii ama bunu milletimizin anlayacağı şekilde ve sürede olur.



- Yabancı dergilerin Türkiye seçimlerine olan ilgisini biliyoruz. Bu dergilerden birinde "Kılıçdaroğlu'nda bir kişilik nakli mi oldu?" diye yazıldı. Sonuçlara göre bir siyaset üretemezsiniz. Sizin siyasi görüşleriniz vardır ve ortaya koyarsınız.

2028 seçimleri daha önemli olacak

- Milliyetçi oylar denildiğinde geniş bir kesimi ele alıyoruz. 2012'den beri bundan sonra Türkiye'de yapılacak her seçim bir öncekinden önemli olacak diyorum. Dünya düzeninde değişmeler var Türkiye de bu yeni düzende kendini önemli bir aktör konumuna getirmek istiyor. Ben yine aynı kanaatteyim 2028 seçimleri da daha önemli olacak ta ki dünya yeni bir paradigmaya geçene kadar.



- Tarihin belli dönemlerinde liderlerle ülkelerin mukadderatları birleşmiş olur.

Erdoğan'a destek çağrısı

- Sinan Oğan'ın bu yönde bir karar vereceğini düşünüyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'na bu seçimde Sayın Erdoğan'a destek vermesi çağrısı yapıyorum. Erdoğan'a desteğini açıklayıp Türkiye'yi rahatlatabilir.

- Sinan Bey kıymetli bir akademisyen ve siyasette de bir duruşu olan bir arkadaşımız. Ben ikinci turun adayların ittifakı olarak değil de tabanların ittifakı olarak görüyorum. Sinan Bey'in fikirleriyle seçmenin fikrinin uyuştuğununu görüyoruz. Açıkladığı görüşün etkili olabileceğini düşünüyorum.