Meclis'te beklenmeyen an

07 Temmuz 2018

Bilindiği gibi Meral Akşener, Devlet Bahçeli'ye muhalif olarak MHP'den ayrılıp İYİ Parti'yi kurduğu zaman bir çok isim Akşener'in yanına geçmişti.

MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti'ye geçenleri çok sert bir dille eleştirmiş, seçim süresince de sık sık bu konuyu dile getirmişti.

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçiminin ardından 27. Dönem Parlamentosu için milletvekilleri Genel Kurul'da ant içme töreni için bugün toplandı.

Meclis'te beklenmeyen bir an yaşanarak MHP'de Genel Başkanlığa adaylığını koyan, kurultayın gerçekleşmemesi ile Meral Akşener'le birlikte İYİ Parti'yi kuran Koray Aydın, Devlet Bahçeli'nin yanına gitti.

Aydın ve Bahçeli tokalaştı, kısa bir süre sohbet etti.

Öte yandan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz da Bahçeli'nin elini öptü.