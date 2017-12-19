Meclis'te grubu bulunan 4 siyasi parti için '2018’ kongre yılı olacak

19 Aralık 2017

Canan SAKARYA

Meclis'te grubu bulunan AK Parti, CHP, MHP ve HDP 2018'de kongrelerini yaparak teşkilatlarda yenilenme sağlayacak, güven tazeleyecek. Yılın ilk çeyreğinde CHP, HDP ve MHP büyük kongrelerini gerçekleştirecek, AK Parti'nin ise Eylül 2018'e kadar kongresini tamamlaması gerekiyor. Kongrelerin tamamlanmasıyla birlikte liderler, 2019'da yapılacak yerel, milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine yeni kadrolarıyla hazırlanacak. Ancak olası bir erken seçim bu süreçleri erkene çekecek. 2018 yılı Meclis'te grubu bulunan 4 siyasi parti için kongre yılı olacak. 2019 yılında yapılacak seçimler öncesi gerçekleştirilecek kongrelerde liderlerin güven tazelemesi beklenirken, teşkilatlarda da yenilenme sağlanacak. Meclis'te grubu bulunan AK Parti, CHP, HDP ve MHP 2018'de kongrelerini yapacaklar. Yeni yılın ilk çeyreğinde CHP, HDP ve MHP büyük kongrelerini gerçekleştirecek, AK Parti'nin ise Eylül 2018'e kadar kongresini tamamlaması gerekiyor. Kongrelerin tamamlanmasıyla birlikte liderler, 2019'da yapılacak yerel, milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimlerine yeni kadrolarıyla hazırlanacak.

AK Parti'de il kongreleri sürüyor

AK Parti'de 4 Temmuz'da belde kongreleriyle başlayan 6. Olağan Büyük Kongre süreci, 19 Ağustos'ta ilçe kongreleriyle devam etti. İlçe kongrelerinin büyük oranda tamamlanmasının ardından 18 Kasım'da il kongrelerine başlandı. Rize, Bayburt, Gümüşhane, Kars, Iğdır, Ağrı, Muş ve Sivas kongreleri yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hafta sonu Yalova ve Karaman il kongrelerine, Başbakan'ın ise Çankırı ve Kırıkkale kongrelerine katılması bekleniyor. İl kongrelerinin tamamlanmasının ardından AK Parti'de büyük şehirlerde kongre süreci başlayacak. Ardından da AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi'nin tarihi belirlenecek. AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi'nin en geç Eylül 2018 tarihine kadar yapılması gerekiyor. Olağan büyük kongrenin tarihi, Erdoğan ile partinin yetkili organlarınca belirlenmesi beklenirken, kulislerde sonbahar beklenmeden bahar aylarında büyük kongrenin yapılabileceği konuşuluyor. Erdoğan'ın Genel Başkanlık koltuğuna oturmasını ardından değişim ve yenilenme sürecine giren AK Parti'de 30'a yakın il başkanı istifa etti.

CHP'de İstanbul İl kongresi ocak ayında yapılacak

CHP, 36. Olağan Kurultayını 3-4 Şubat 2018 tarihlerinde Ankara Spor Salonu'nda yapacak. CHP'de kongre takvimi 3 Mayıs'ta işlemeye başladı, 14 il ve 835 ilçe kongresi tamamlandı. Mahalle delege seçimlerini tamamlayan CHP'de halen il ve ilçe kongreleri sürüyor. CHP'nin en fazla delegeye sahip olduğu İstanbul'da bütün ilçe kongreleri, dolayısıyla da il kongresi geçtiğimiz günlerde mevcut il yönetiminin ilçe kongrelerindeki seçimlerde ortaya çıkan delege listelerini değiştirdiğini iddiasıyla Genel Başkan Kılıçdaroğlu tarafından durdurulmuştu. CHP, İstanbul için süreci yeniden işletmeye başladı, il kongresinin takvimini netleştirdi. 13 Ocak'ta İstanbul İl kongresi yapılacak, ilçe kongreleri ise bu ayın sonuna kadar tamamlanacak. Ankara il kongresini 6 Ocak, İzmir İl kongresini ise 7 Ocak'ta yapılacak. CHP'de genel başkanlık seçiminde şimdilik bir sürpriz beklenmiyor ancak Parti Meclis'inde kapsamlı bir değişime gidileceği konuşuluyor.

HDP'de tarama konferansları yapılacak

HDP, kongre sürecine ilişkin çalışmalarını kuracağı kongre komisyonu ile yürütecek. HDP'nin 3. Olağan Kongresini şubat ayının ilk yarısında yapması bekleniyor. HDP, Türkiye'nin iki yıl önce kongre yaptığı dönemde olmadığını dikkate alarak, farklı toplumsal kesimlerle arama toplantıları, yaparak ‘Nasıl bir HDP'' sorusunun yanıtını arayacak. Farklı kesimlerle yapılacak arama toplantılarının ardından kongreye gitmeden iki ayrı konferans gerçekleştirilerek süreç tamamlanacak. Cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş'ın göreve devam etmesinin önünde bir engel bulunmadığını belirten Parti yetkilileri hem tabanın hem de kendisinin görüşü alınarak kara verileceği açıkladılar.

MHP'de son kongre hafta sonu

MHP büyük kongreyi 18 Mart 2018 tarihinde Arena'da yapacak. 1 Kasım 2015 seçimleri sonrası muhalifler tarafından yapılan olağanüstü kongre çağrısı, muhaliflerin partiden ihracı ve yargıya taşınan tartışmalı sürece rağmen, MHP'de 18 Mart 2018 tarihinden geri adım atılmadı.18 Mart 2018'de yapılacak büyük kongre için artık son aşamaya gelinirken, MHP son il kongresini 17 Aralık Pazar günü Karabük'te yapacak. Meclis'te bütçe görüşmelerinin tamamlanmasının ardından ocak ve şubat aylarında il il teşkilatlara gidecek olan MHP, il divan toplantıları gerçekleştirilecek. Genel Merkezin teşkilatı dinleyeceği bu toplantılarla bütün iller taranacak, hem teşkilatların görüş ve değerlendirmeleri alınacak hem de Genel Merkez'in ‘neyi, neden yaptığı' teşkilatlara birebir anlatılacak. 18 Mart'ta yapılacak kongre de Bahçeli'nin karşısına yeni bir aday çıkması beklenmezken, Parti yönetiminde yenilenmeye gidilebilir.