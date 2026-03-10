Google Haberler

Meclis'te İran özel oturumu sona erdi

TBMM Genel Kurulu, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ele alındığı, hükümetin bilgilendirme yaptığı kapalı oturum sona erdi. Toplantıda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, milletvekillerini bilgilendirdi. Toplantı 4 saat sürdü.

Meclis'te İran özel oturumu sona erdi

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ele alındığı Genel Kurul, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in millet vekillerini bilgilendirdiği toplantı 4 saat sürdü.

Kaynak: HABER MERKEZİ
Çok Okunanlar