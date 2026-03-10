Meclis'te İran özel oturumu sona erdi
TBMM Genel Kurulu, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ele alındığı, hükümetin bilgilendirme yaptığı kapalı oturum sona erdi. Toplantıda Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, milletvekillerini bilgilendirdi. Toplantı 4 saat sürdü.
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ele alındığı Genel Kurul, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in millet vekillerini bilgilendirdiği toplantı 4 saat sürdü.
