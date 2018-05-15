Meclis'te Kudüs oturumu

15 Mayıs 2018

ABD'nin Tel Aviv Büyükelçiliği'ni, Kudüs'e taşıması kararı sonrası Filistinlilerin gerçekleştirdiği protestoda gerçek mermi kullanarak 60 kişinin öldürülmesi 3 bine yakın Filistinlinin yaralaması Meclis gündemine taşındı.

TBMM'de Gazze'de yaşanan katliam sonrası özel oturum yapılıyor. Oturumu Meclis Başkanı İsmail Kahraman yönetiyor.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Kudüs özel gündemiyle toplanan Meclis Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, "2. Dünya Savaşında Nazi kamplarını görmüş bir milletin mensuplarının tarihten ibret almadıkları görülüyor. İsrail Devletini yönetenlerden daha sorumlu siyaset etmelerini ve Filistinlilerin üzerine ateş edilmesi emri verirken Nazi Almanyası'nda atalarının katledildikleri gaz odalarını ve sabunlukları düşünmelerini tavsiye ederiz." dedi.

"Kudüs eninde sonunda gerçek sahiplerine kalacak"

Hükümet adına ise Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ konuştu. Bozdağ konuşmasında özetle, ABD ve İsrail'in eninde sonunda Kudüs'ü gerçek sahiplerine bırakmak mecburiyetinde kalacaklarını belirterek, "Bütün dünya bu oldu bittiye sussa da Türkiye susmayacaktır" şeklinde değerlendirme yaptı.

AK Parti adına İstanbul Milletvekili Hasan Turan, MHP adına Ekmeleddin İhsanoğlu, CHP'den Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz ve HDP'den Ayhan Bilgen konuşacak.

Daha sonra Kudüs için Genel Kurul'da ortak bir bildiri yayınlanması bekleniyor.