Mekke’ye yaklaşan ve Husilere ait olduğu iddia edilen İHA düşürüldü

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Suudi Arabistan ile Yemen’deki Husiler arasındaki çatışma Mekke’nin çevresine kadar taşındı. Suudi hava savunma güçleri, 15 Eylül Salı günü Mekke’nin güneyinde tespit edilen bir İHA’yı kutsal kentin yasaklı hava sahasına girmeden düşürdü.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon, İHA’nın Husiler tarafından gönderildiğini açıkladı. Husiler ise Mekke veya diğer kutsal bölgeleri hedef aldıkları iddiasını reddetti.

Mekke için “kırmızı çizgi” mesajı

Koalisyon Sözcüsü Turki el-Maliki, Mekke ve Medine’deki kutsal bölgelerin yanı sıra hacıların ve ziyaretçilerin güvenliğinin Suudi Arabistan açısından “kırmızı çizgi” olduğunu belirtti.

Riyad yönetimi, yeni saldırı girişimlerinin ardından Husilere karşı gerekli caydırıcı önlemlerin alınacağını duyurdu. Açıklama, son günlerde Suudi Arabistan’ın farklı bölgelerini hedef alan füze ve İHA saldırılarının ardından geldi.

Suudi yetkililere göre bu olay, Husilerin Mekke’ye yönelik ikinci saldırı girişimi olarak kayıtlara geçti. Riyad yönetimi daha önce Temmuz 2017’de Mekke yönüne balistik füze fırlatıldığını açıklamıştı.

Bir gün önce Mekke’de sirenler çalmıştı

Mekke’deki yeni gelişme, Suudi Arabistan’ın 15 Eylül’de geniş çaplı güvenlik alarmı vermesinin hemen ardından yaşandı.

Mekke, Cidde ve Taif dahil çok sayıda bölgede erken uyarı sistemleri devreye alınmış, halka güvenli alanlara gitmeleri ve resmi makamların talimatlarını takip etmeleri çağrısı yapılmıştı.

Dün yapılan ilk açıklamalarda tehdidin kaynağı belirtilmemişti. Mekke’nin güneyinde İHA düşürülmesi, alarmın ardından ortaya çıkan ilk somut saldırı girişimlerinden biri oldu.

Gerilim petrol rotalarına kadar uzandı

Suudi Arabistan-Husi çatışmasının yalnızca güvenlik değil, küresel enerji ticareti açısından da etkileri büyüyor. Husiler son dönemde Yemen’in Kızıldeniz kıyısındaki etkinlik alanlarını genişletirken Babülmendep Boğazı çevresindeki askeri baskıyı artırdı.

Babülmendep, Kızıldeniz’i Aden Körfezi ve Hint Okyanusu’na bağlayan dünyanın en kritik deniz geçişlerinden biri konumunda bulunuyor. Bölgede yaşanabilecek yeni saldırılar, Suudi Arabistan’ın Kızıldeniz üzerinden yaptığı petrol sevkiyatları açısından risk oluşturuyor.

Hürmüz Boğazı’ndaki sorunlar nedeniyle petrol ihracatının bir bölümünü Kızıldeniz’e yönlendiren Suudi Arabistan açısından Babülmendep hattındaki gerilim daha kritik hale geldi.

Suudi Arabistan iki cephede baskı altında

Son saldırılar Suudi Arabistan’ın hem doğu-batı enerji altyapısı hem de Kızıldeniz çıkışları açısından baskı altında kaldığı bir dönemde gerçekleşiyor.

Suudi Arabistan’ın Basra Körfezi’nden Kızıldeniz’deki Yanbu Limanı’na petrol taşıyan Doğu-Batı Boru Hattı da yakın zamanda saldırıya uğramış ve petrol sevkiyatında aksama yaşanmıştı.

Mekke yakınlarında yaşanan son İHA olayı ise çatışmanın enerji altyapısından büyük kentlere ve kutsal bölgelere kadar genişleyebileceğine ilişkin güvenlik endişelerini artırdı.