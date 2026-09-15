Havalimanlarında yeni dönem: Artık cep telefonlarında olacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Uçuş Rehberim uygulamasıyla 52 havalimanında interaktif harita ve rota hizmeti sunulduğunu açıkladı. Uygulama kullanıcıları, DHMİ tarafından işletilen havalimanlarında aylık 2 GB ücretsiz Wi-Fi imkanından da yararlanabilecek.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Uçuş Rehberim” mobil uygulamasıyla yolcuların havalimanlarındaki seyahat süreçlerinin dijital ortamda kolaylaştırıldığını bildirdi.
Uraloğlu, uygulama üzerinden Türkiye hava sahasındaki uçuşların anlık olarak takip edilebildiğini, 52 havalimanına ait interaktif haritalara erişilebildiğini belirtti.
52 havalimanında interaktif harita
Uygulamanın havalimanlarında yön bulmayı kolaylaştırdığını ifade eden Uraloğlu, yolcuların bulundukları noktadan uçuş kapılarına kadar rota oluşturabildiğini kaydetti.
Böylece yolcular, havalimanı içerisinde gitmek istedikleri noktaya ulaşmak için uygulamadaki interaktif haritalardan yararlanabiliyor.
Aracın konumu kaydedilebiliyor
“Uçuş Rehberim” uygulamasında “Aracım Nerede?” özelliğinin de bulunduğunu aktaran Uraloğlu, yolcuların havalimanına bıraktıkları araçlarının konumunu uygulamaya kaydedebildiğini belirtti.
Aylık 2 GB ücretsiz Wi-Fi
Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından işletilen havalimanlarında uygulama kullanıcılarına aylık 2 GB ücretsiz Wi-Fi imkanı sağlandığını da açıkladı.
Uçuş Rehberim Mobil Uygulaması’yla yolcularımızın havalimanındaki seyahat deneyimini cep telefonlarından daha kolay hale getiriyoruz. ✈️— Abdulkadir URALOĞLU (@a_uraloglu) September 15, 2026
Türkiye hava sahasındaki uçuşlar anlık olarak takip edilebilirken, 52 havalimanımızın interaktif haritaları sayesinde yolcularımız… pic.twitter.com/V9WJaOVxpp