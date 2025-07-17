Memleket Partisi'nden partiyi kapatma kararı! CHP'ye mi katılacaklar?

Muharrem İnce'nin 4 yıl önce CHP'den istifa ederek kurduğu Memleket Partisi kapatılıyor. Partinin Genel Başkan Vekili Asuman Ali Güven, kurultayın 21-22 Temmuz’da kapatma gündemiyle toplanacağını duyurdu.

21-22 Temmuz'daki kurultayla kapatılacak

Güven, fesih kararına ilişkin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Büyük hayallerle, tertemiz duygular ile yola çıkarak kurduğumuz Memleket Partisi’ni 21-22 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleştireceğimiz kurultayla kapatma kararı almak istiyoruz.

Geldiğimiz noktada siyaset, artık demokratik yarış olmaktan çıkmış durumda. Şimdi de laik ve üniter devlet yapımızı terörü sonlandırmak adına yeni bir anayasayla değiştirmenin altyapısı oluşturulmaya çalışılıyor. Böyle bir ortamda; demokrasiyi, hukuk devletini ve cumhuriyetimizi yaşatmak ve yeniden ayağa kaldırmak için mücadelemizi daha güçlü bir zemine taşıma zamanı gelmiştir.

Bu nedenle Memleket Partisi’ni kapatarak ülkemizin geleceği adına ortak mücadeleyi büyütmek için Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında birleşerek yolumuza devam etmeliyiz.

Bu bir son değil başlangıçtır

Bize inanan, bizimle birlikte bu yolda yürüyen, yüreğini ortaya koyan tüm gençlere teşekkür ediyorum. Hepinize çağrım şudur; gelin, kapanış kurultayımızın ardından, hep birlikte Cumhuriyet Halk Partisi’nde buluşalım. Aynı inançla, aynı kararlılıkla Türkiye’yi aydınlığa çıkaracak mücadeleyi omuz omuza sürdürelim. Bu bir son değil. Bu bir başlangıçtır. Yolumuz açık olsun.”

Ne olmuştu?

2018'de CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan, Muhrrem İnce Şubat 2021'de CHP'den ayrılarak birkaç ay içinde Memleket Partisi'ni kurmuştu. Memleket Partisi'ne liderlik ettiği 4 yıllık sürecin ardından İnce, geçtiğimiz haziran ayında CHP lideri Özgür Özel'le yaptığı görüşme sonrası baba ocağına geri dönmüştü.

Memleket Partisi'nde ise son yapılan Parti Meclisi toplantısına başkanlık eden İnce, görevi en yaşlı üye Asuman Ali Güven'e bırakmıştı.