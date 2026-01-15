Memur emeklisi maaş farkı yattı mı? 4C emeklisi maaş farkı ne zaman yatacak?

Memur emeklisinin gözü maaş farklarında... Bugün memur maaşlarının yatması sonrası konu yeniden gündeme geldi. Tarihler her gün merak ediliyor ve aramalar sıklaşıyor. Bugün de "4C emeklisi maaş farkı ne zaman yatacak" sorusu tırmanıyor.

Emekli maaş farkı ne zaman yatacak?

Memur emeklisi maaş farkı için tarihler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından paylaşılmadı. Ocak ayı ortasında farkların yatması bekleniyordu fakat şu ana dek bir açıklama yapılmadı. Bu nedenle maaş farklarının gelecek hafta içi yatması bekleniyor.

Memur emeklisine ikinci 6 ayda yüzde 7, 2027'nin ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 4 zam yapılacak. Enflasyon farkı oluştuğu takdirde bu oran da maaşlara yansıtılacak.