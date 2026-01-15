Voleybolcu Derya Çayırgan kimdir, kaç yaşında ve nereli? Neden gözaltına alındı?

Ünlülere uyuşturucu operasyonu devam ediyor. Bugün de 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu isimlerden en dikkat çeken kişi ise Voleybolcu Derya Çayırgan oldu. Bu isim hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler "Derya Çayırgan kimdir" diye soruyor.

Derya Çayırgan kimdir?

Derya Çayırgan, Türk voleybolunun uzun yıllardır Sultanlar Ligi’nde forma giyen deneyimli libero oyuncularından biridir. 9 Ekim 1987’de İstanbul’da doğan Çayırgan, voleybola küçük yaşlarda başladı ve profesyonel kariyerine 2005 yılında adım attı. 2025 yılı itibarıyla 37 yaşında olan tecrübeli oyuncu, savunmadaki istikrarı ve saha içi disipliniyle öne çıkıyor.

Voleybol kariyerine İstanbul temsilcisi Yeşilyurt Spor Kulübü’nün altyapısında başlayan Çayırgan, burada aldığı eğitimle kısa sürede dikkat çekti. Altyapıdan A takıma yükseldikten sonra farklı kulüplerde forma giyerek Türk voleybolunun tanınan liberoları arasına girdi.

Derya Çayırgan, kariyeri boyunca Türkiye’nin farklı şehirlerinde ve üst düzey kulüplerinde görev aldı. Libero pozisyonunda oynayan tecrübeli isim, özellikle savunma organizasyonundaki başarısı ve oyun içi konsantrasyonuyla tanınıyor.

Profesyonel takım geçmişi:

Yeşilyurt (2005–2010): Profesyonel kariyerine başladığı kulüp

Konya Ereğli Belediyespor (2010–2012): İlk İstanbul dışı deneyimi

Galatasaray (2012–2013): Üst düzey rekabetle tanıştığı dönem

Fenerbahçe (2013–2014): Sultanlar Ligi’nin güçlü kadrolarından biri

Karşıyaka (2014–2015): İzmir temsilcisinde bir sezon

Çanakkale Belediyespor (2015–2016): Farklı lig atmosferi

Halkbank (2016–2019): Ankara ekibinde üç sezonluk istikrarlı dönem

Galatasaray (2019–2021): Sarı kırmızılı forma ile ikinci kez sahne aldı

Çukurova Belediyespor (2021–2022): Güney temsilcisinde görev aldı

PTT Spor (2022–2023): Tecrübesini ligde sürdürdü

Keçiören Belediyesi SigortaShop (2023–günümüz): Sultanlar Ligi’nde kariyerine devam ediyor