Trafik cezalarını artıran teklifin 10 maddesi kabul edildi: Cezalar 200 bin liraya kadar çıkıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) trafik cezalarının artırılmasını öngören Karayolları Trafik Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri sürerken, teklifin 10 maddesi daha Genel Kurul’da kabul edildi.

Kabul edilen düzenlemelere göre, ağırlık ve boyutları bakımından özellik arz eden yüklerin taşınması için Karayolları Genel Müdürlüğü’nden izin alınması zorunlu hale getirildi.

Ehliyetsiz sürücüye 40 bin lira ceza

Sürücü belgesi olmadan motorlu araç kullananlara 40 bin lira, ehliyeti geçici olarak ya da tedbiren geri alındığı halde araç kullananlara ise 200 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Sürücü belgesi iptal edildiği halde araç kullananlara da 200 bin lira ceza kesilecek. Ayrıca, bu kişilere araç kullandıran işletene de tescil plakası üzerinden 40 bin lira idari para cezası verilecek.

Makas, ters yön ve konvoylara ağır yaptırım

Trafikte makas atanlar, otoyol ve bölünmüş yollarda ters yönde araç sürenler ile konvoy halinde ya da münferit şekilde trafiği tehlikeye sokacak biçimde yolu kapatanlara 90 bin lira idari para cezası uygulanacak. Bu sürücülerin ehliyetleri 60 gün, araçları ise 30 gün süreyle trafikten menedilecek.

Saldırı amacıyla takip eden sürücüye 180 bin lira ceza

Trafikte saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip eden ya da bu amaçla araçtan inen sürücülere 180 bin lira idari para cezası verilecek. Bu kişilerin sürücü belgeleri 60 gün süreyle geri alınacak, araçları 30 gün trafikten men edilebilecek.

Psikoteknik şartı geliyor

Ters yönde araç kullanma veya saldırı amacıyla takip ve araçtan inme gerekçesiyle ehliyeti geri alınan sürücüler, psikoteknik değerlendirmeden geçmeden ehliyetlerini geri alamayacak.

Kırmızı ışık ihlaline kademeli ceza

Kırmızı ışık ihlallerinde cezalar tekrar sayısına göre artırılacak. Buna göre, bir yıl içinde;

* İkinci ihlalde 10 bin lira,

* Üçüncü ihlalde 15 bin lira,

* Dördüncü ihlalde 20 bin lira,

* Beşinci ihlalde 30 bin lira,

* Altıncı ihlalde 80 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Kırmızı ışık ihlali sonucu kazaya neden olanların ehliyetleri 60 gün süreyle geri alınacak. Bir yıl içinde kırmızı ışık ihlalini 6 kez yapanların sürücü belgeleri ise iptal edilecek.

“Dur” ihtarına uymayana 200 bin lira

Polisin “dur” ihtarına uymayarak kaçan sürücülere 200 bin lira idari para cezası verilecek, ehliyetleri 60 gün geri alınacak ve araçları 60 gün trafikten men edilecek.