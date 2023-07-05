Memur maaş zammı belli oldu
En düşük memur maaşının 22 bin 17 liraya yükseltilmesini de içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu. Artışa ilave olarak maaşlarına 8.077 lira seyyanen zam yapılacak.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde memur ve emeklilerin maaş artışlarını da içeren kanun teklifine ilişkin açıklama yaptı.
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, açıklamasında şunları kaydetti;
"Teklifimiz ile tüm kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Temmuz 2023 tarihi ile 31 Aralık 2023 tarihler arasındaki dönem için enflasyon farkı dahil yapılması öngörülen artışa ilave olmak üzere seyyanen net 8 bin 77 liralık bir artışı öngörüyoruz. Asgari ücret desteğinin 2023 sonuna kadar devam ettirilmesini, tutarının da aylık 500 liraya çıkarılmasını öngörüyoruz."