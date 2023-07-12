Menzil'in lideri Abdülbaki Erol hayatını kaybetti... Abdülbaki Erol kimdir, neden öldü?
Menzil cemaatinin lideri Abdülbaki Erol, 74 yaşında hayatını kaybetti.
Abdülbaki Erol'un ölümü, cemaate yakın sosyal medya hesaplarında duyuruldu.
Bir süredir hastanede tedavi gördüğü belirtilen Erol'un ölüm nedeni açıklanmadı.
Erol'un cenaze programı daha sonra belli olacak.
Abdülbaki Erol kimdir?
Cemaati tarafından 'Seyyid Abdulbaki El-Hüseyni' diye anılan Abdulbaki Erol, Adıyaman'daki Menzil tarikatının lideriydi.
Adıyaman'da Kâhta ilçesinin Menzil köyünde 2 Mayıs 1949'da doğan Erol, ağabeyinin 1993'te ölümünün ardından 'şeyh' olarak anılmaya başlandı.
Abdulbaki Erol, köyünde babasına ait medresede Arapça ve din bilgisi öğrenmişti.