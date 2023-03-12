Meral Akşener ve Mansur Yavaş deprem bölgesinde

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İYİ Parti lideri Meral Akşener, deprem bölgesi Kahramanmaraş'ta açıklamalarda bulundu.

Yavaş açıklamasında, "Sayın Genel Başkanım bunlarla ilgili zaman zaman biliyorsunuz polemik yapmak isteyenler var. Biz polemiklere girmiyoruz. İşimizi yapıyoruz, biz Kahramanmaraş halkı için buradayız. İstisnasız tüm belediyeler gücü yettiğince bir şeyler yapamaya çalışıyor. Burada artık biz siyasi tartışmalara artık aldırmıyoruz çünkü söylediğim gibi biz insani, kamu vazifemizi yapmak için buradayız" dedi.

Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Bu gezdiğimiz hiçbir yerde rozet takmadık. Ben takmadım, arkadaşlarımda rozet takmadı. Şimdi ikinci turda rozetimle geziyorum çünkü 14 Mayıs'ta bir seçim var. İster deprem bölgesi ister deprem bölgesi dışında kalan her bir alanda yaşayan yurttaşımız bir karar verecek. İlk gördüğümüz manzara gerçekten büyük bir afetti.

İlk geldiğimde gördüklerimin üzerine bugün gördüklerim, samimiyetle söylüyorum depremzede olarak söylüyorum, gerçekten göğsümü kabarttı kendimi çok iyi hissettim. Felaketi yaşayanlar, buna maruz kalanlar o dönemi unuttuğunu zanneder ama ilk tetiklendiğinde ortaya çıkar. Bunu iktidarın yapması gerekiyordu. Belediyelerin yapması gereken iş başka.

Sayın Erdoğan ve arkadaşlarına çağrıda bulunmak istiyorum. Şiddetli bir depremden şiddetli bir felakete dönüştürdünüz. Merkezi hükümetin bütçesiyle belediyenin imkanlarını bir araya getirerek vatandaşa hizmet edin.

1999 depremini yaşamış biri olarak söylüyorum. Güçler birleştirilmediği takdirde, ekonomi birleştirilmediği takdirde bu işin altından kalkmak zorlaşır. Erdoğan, bırakın artık şuculuk, buculuk işlerini. Seçime yönelik ayrıştırmadan zararlı çıkacaksınız. Şu iki ayda bu insanlara acı çektirmeyin.

Seçim bir rekabet ortamıdır. Kimse kimsenin düşmanı değildir. Ama bu kafada gidecekseniz söyleyeyim, bu kafada gidecekseniz askere tez alırsınız tezkere.