Merkel, koalisyon kurmakta zorlanacak

25 Eylül 2017

Almanya'da dün yapılan parlamento seçimlerini, partisinin oy kaybına rağmen yüzde 32.9 ile kazanan Başbakan Angela Merkel, iktidarda dördüncü dönemini kırılgan bir koalisyonla geçirmek zorunda kalabilir.

Merkel'in muhafazakar partisi, 2015 yılındaki mülteci krizinde izlediği politika nedeniyle, 2013 seçimlerindeki oylarının 8.6 puan gerisine düşerek 1949'dan bu yana en düşük oy oranını gördü. Merkel sonuçların belli olmasından sonra yaptığı konuşmada, "Daha iyi bir sonuç bekliyorduk" dedi. "Biz en güçlü partiyiz, bundan sonraki hükümeti kurma yetkisi bizde. Bizim dışımızda bir koalisyon kurulamaz."

Seçimin en büyük şoku, Almanya için Alternatif (AfD) partisinin yüzde 13 oy alması oldu. Yarım yüzyıldan beri ilk kez aşırı sağcı bir parti Alman parlamentosuna girmiş oldu.

İş dünyasında, Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in Nazilere benzettiği bir partinin Almanya'ya zarar vereceği kaygısı var. Merkel'in son koalisyon ortağı olan Sosyal Demokrat Parti (SPD) seçimde yüzde 20.6'ya düşen oyları karşısında, muhalefette kalacağını açıkladı. Bu durumda Merkel'in karşısında üçlü bir koalisyon kurmaktan başka çare kalmıyor.

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Ancak iş dünyasının desteklediği Özgür Demokratlar (FDP) ve Yeşiller Partisi ile hem komplike hem de istikrarsız olabilecek bir üçlü koalisyon ve böyle bir koalisyonun başında daha zayıf bir Merkel, yatırımcıları ürkütebilir.

Muhafazakar blok, yüzde 10.6 oy alan FDP ve yüzde 8.9 destek kazanan Yeşiller arasında üçlü bir ittifak, göçmenlerden Avrupa konusuna kadar değişik görüşlere sahip olan ortaklar arasında kırılgan bir koalisyon yaratabilir.

Özellikle, FDP ile iktidarını paylaşmak zorunda kalan zayıflamış bir Merkel, euro bölgesinden daha derin bir Avrupa entegrasyonuna kadar değişen sorunlarla karşılaşabilir.

Partiler, bugün kesin sonuçların açıklanmasından sonra kendi aralarında toplanacaklar ve basın toplantıları düzenleyecekler.

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