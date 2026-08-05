Merkez Bankası bu ay toplanacak mı? TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak?

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Merkez Bankası son 4 toplantıda faizleri yüzde 37'de sabit tuttu. Bir sonraki toplantıda nasıl bir karar alınacağı merak ediliyor. Bu ay toplantı yapılıp yapılmayacağı sorgulanırken "TCMB faiz kararı ne zaman açıklanacak" sorusu hızlanıyor.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ağustos ayında toplantı yapmayacak. Merkez bir sonraki toplantısını 10 Eylül'de gerçekleştirecek ve karar saat 14.00'te duyurulacak.

Uzmanlar bir sonraki toplantıda da Merkez Bankası'nın pas geçeceğini düşünüyor. Yıl sonunda doğru bir faiz indirimi bekleniyor.