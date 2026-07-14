Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, hangi gün açıklanıyor? Merkez faiz indirecek mi?

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Merkez Bankası faiz kararı için bekleyiş sürüyor. Yurt içinde gözler faiz kararlarında... Faiz indirimi olup olmayacağı merak edilirken tarih konusunda tereddüt yaşayanlar "Merkez Bankası faiz kararı ne zaman" sorusunu sıklaştırıyor.

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın takvimine göre bir sonraki toplantı 23 Temmuz'da yapılacak. Faiz kararı saat 14.00'te açıklanacak. Merkez'in bu ay da faizleri sabit bırakması bekleniyor.

Merkez'in bu ay da faizleri sabit bırakması bekleniyor. Haziran toplantısında da faizler yüzde 37'de sabit kalmıştı.