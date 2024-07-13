'Mersin’de ciddi bir toprak kirliliği var'

Meryem KARADAĞ/MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Çevre Mühendisleri Odası, D5 Sanat Ortamı ve Mersin’e Değer Katanlar Kurulu’nun (MEDEKA) Plastik Sanat Kurulu iş birliğinde, bu yıl 5.’si gerçekleştirilen Circular Ulusal Çevre ve Sanat Etkinliklerinin teması ‘toprak’ olarak belirlendi. Serginin küratörlüğünü Yasemin Ülgen üstlendi.

Toprağın mülk haline geldiği zaman felaketlerin başlayacağını vurgulayan Sanat Kuramcısı Ezgi Bakçay: “Topraktaki yaşamın tükenmesi gibi, sosyo-ekonomik ve sosyo-politik yaşamın, yapıların, tüketimin, iklim değişikliklerinin, ekolojik düzenin bozulmasına yönelik insanların aslında bir yerde hoyrat kullanmasına da çok güzel vurgular var. Sanatçılarımız toprağın çitlerle çevrildiğini, alınıp satılabilen, ölçülebilir bir mevcut meta haline geldiğini düşünüyor. Böyle olunca da zamanla bir meta haline geliyor ve verimliliğini kaybediyor. Bu sergideki işlere baktığımızda üretkenlikten, doğurganlıktan, ölümden bahseden sanatçılarımız var. Bütün bu birlik aslında insan merkezli dünyanın yarattığı felaketler karşısında yeni bilgi türlerini üretme şeklimizdir. Toprak mülk haline gelince felaketler başlar. Sergi, kendisine karşı hareketin hayati, gerekli ve acil olduğunu söylüyor” dedi.

Çevre Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Dr. Sinan Can: “Daha çok çevre ve ekolojik sorunları farkındalık kazandırmak açısından topluma sanat yoluyla ulaştırmaya çalışıyoruz. Mersin’de ilk kez Circular Çevre ve Sanat sergisi 2017 yılında düzenledik. Çevre Mühendisleri Odası olarak da 5’inci yılını düzenledik. Amacımız ise bu sanat etkinliğini Akdeniz Bölgesi’ndeki Mersin’e taşımak ve sanatçıların bir araya gelerek çevre sorunlarını dile getirdiği bir toplumda çevre sorunlarına daha fazla dikkat çekmesini amaçlamaktayız. Burada paydaşımız olan Mersin Büyükşehir Belediyesi, Devlet Sanat Ortamı ve Kültürhaneye de çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Her yıl farklı bir temayla sergi düzenliyoruz, bu yıl temamız toprak. Bildiğiniz gibi toprak kirliliği kirlenme potansiyelini artıran bir sorundur. Bu da habitat kaybına yol açıyor. Biyoçeşitliliğe ve biyolojik çeşitliliğe zarar verir. Konunun toprak olması çok anlamlı çünkü Mersin’de ciddi bir toprak kirliliği var. Bu toprağa dokunmak, görmek, böyle bir çevre sorununun varlığını göstermek bizi mutlu ediyor” diye konuştu.