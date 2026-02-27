Mert Hakan Yandaş ve Ersen Dikmen’e 13 yıla kadar hapis talebi
“Futbolda bahis” soruşturması kapsamında tutuklanan Mert Hakan Yandaş ile Ersen Dikmen hakkında 4 yıldan 13 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 9 Aralık 2025'te tutuklanan Yandaş ile Dikmen hakkında iddianame hazırlandı.
İddianamede, Yandaş ile Dikmen'in "nitelikli dolandırıcılık" ile "şike ve teşvik primi" suçlarından 4'er yıldan 13'er yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
İddianame, değerlendirilmek üzere İstanbul 3. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.
