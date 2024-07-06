Meteor nereye düştü? İstanbul ve Ankara'ya meteor mu düştü? Türkiye Uzay Ajansı'ndan açıklama geldi

Türkiye'nin birçok yerinden gece saatlerinde görülen ışık huzmesi merak ve heyecan yarattı. Işık hüzmesi İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bartın, Zonguldak ve Karabük illerinden de görüldü. Sosyal medyada gündem olan görüntülerin ardından Google başta olmak üzere arama motorlarında "Meteor nereye düştü", "Meteor mu düştü" "İstanbul ve Ankara'ya meteor mu düştü" sorularının yanıtı araştırılıyor.

Türkiye Uzay Ajansı'ndan açıklama: Meteor nedir?

Türkiye Uzay Ajansı, sosyal medya hesabı X'ten, dün gece ülkenin çeşitli noktalarından izlenen meteor olayına ilişkin bilgi paylaşımı yapıldı.

Söz konusu meteorun heyecana neden olduğu ve sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşıldığı belirtilen açıklamada, meteorların atmosferden girişi sırasında oluşan renklerin gök taşının kimyasal bileşimi, hızı ve Dünya atmosferinde bulunan gazlar gibi etmenlere bağlı olarak farklılık gösterdiği aktarıldı.

Paylaşımda, meteorlara dair şu detaylara yer verildi:

"Kimyasal bileşim: Meteorda bulunan farklı elementler, Dünya atmosferinde yanarken farklı renkler oluşturabilmektedir. Örneğin, sodyum parlak turuncu-sarı bir renk oluşturabilirken magnezyum yeşil veya mavi tonlar, iyonize kalsiyum ise mor renk meydana getirebilmektedir. Meteorda bulunan bu elementler, atmosferik giriş sırasında görülen renklerin oluşmasında önemli bir etkendir.

Hız: Daha hızlı hareket eden meteorlar, daha parlak ve renkli görüntüler oluşturmaktadır.

Atmosfer koşulları: Atmosferdeki farklı gazlar, buharlaşan meteorid materyali ile etkileşime girerek belirli renkleri yayabilmektedir. Örneğin, oksijen ve azot atomları kırmızı renkler oluşturmaktadır.

Meteoridin boyutu: Daha büyük meteoridler, girişlerinde daha fazla enerji salarak daha yoğun renkler oluşturabilirler. Genel olarak, bu faktörler çeşitli renklerin ortaya çıkmasına neden olur, bu da her meteorik olayı benzersiz ve görsel olarak etkileyici bir doğa olayı haline getirmektedir."