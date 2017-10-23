Meteoroloji 7 il için uyardı

23 Ekim 2017

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Aydın ve Muğla'yı kapsayan bölgede bu gece başlayacak yağış, yarın sabahtan itibaren çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olacak.

İzmir, Balıkesir ve Antalya çevrelerinde bu geceden itibaren kuvvetli yağış bekleniyor. Yağışlar Antalya'da yarın öğleden itibaren çarşamba akşama kadar aralıklarla çok kuvvetli ve yer yer şiddetli görülecek.

Isparta ve Burdur çevrelerinde yarın sabah başlayacak kuvvetli yağış çarşamba günü de sürecek.

Yaşanabilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Kaynak: AA