7 Eylül hava durumu: Meteoroloji açıkladı! Bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu (Bugün hava nasıl olacak? İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu)

Meteoroloji açıkladı! Bugün hava nasıl olacak? | 7 EYLÜL HAVA DURUMU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 Eylül 2025 Pazar günü için hava tahmin raporunu açıkladı. Türkiye genelinde parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağı belirtilirken, bazı bölgelerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. İç Anadolu'da hava sıcaklıkları 3 ila 5 derece düşerken, Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege ve İç Anadolu'nun büyük bir bölümü yağışlı geçecek. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 7 Eylül hava durumu tahmini...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 Eylül 2025 Pazar gününe ilişkin hava tahminini yayımladı. Buna göre ülkenin büyük bir bölümü parçalı bulutlu bir hava etkili olurken bazı illerde ise yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar olacak.
Nerelerde yağış bekleniyor?
Yağış beklenen bölgeler arasında Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu'nun Karaman hariç tüm bölgeleri, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri yer alıyor. Ayrıca Kırklareli, Denizli'nin doğusu, Hatay kıyıları, Kahramanmaraş'ın batısı, Adana'nın kuzeyi ve doğusu, Kastamonu, Sinop, Ordu, Tokat, Osmaniye ve Ardahan çevreleri de yağış alacak.
Sıcaklıklar İç Anadolu'da düşüyor
Hava sıcaklıklarına bakıldığında ise İç Anadolu'da 3 ila 5 derece arasında bir düşüş beklenirken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik öngörülmüyor.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, bölgenin güneyinde, kuzeyli yönlerden kuvvetli olması bekleniyor.
BURSA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
EDİRNE °C, 31°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, doğusu ve kuzeyi aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı zamanla çok bulutlu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri ile Denizli'nin doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Afyonkarahisar çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgar, Kuzey Ege kıyılarında kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 25°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DENİZLİ °C, 31°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 32°C
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu
MUĞLA °C, 32°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra Göller Yöresi, Antalya’nın iç kesimleri, Hatay kıyıları, Kahramanmaraş’ın batısı, Adana'nın kuzey ve doğusu ile Osmaniye çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 24°C, 33°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra kuzey ve doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 23°C, 30°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR 16°C, 30°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY 23°C, 30°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı zamanla çok bulutlu, bölge genelinin (Karaman haric) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çankırı çevreleri ile Ankara'nın güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ANKARA °C, 25°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 27°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
NEVŞEHİR °C, 26°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı zamanla çok bulutlu, bölge genelinin(Zonguldak ve Bartın hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kastamonu ve Karabük çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı zamanla çok bulutlu, bölge genelinin (Samsun ve Amasya hariç) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 27°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
ARTVİN °C, 25°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN °C, 29°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
TRABZON °C, 26°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin kuzeydoğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 27°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 29°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
MALATYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 36°C
Az bulutlu ve açık