Meteoroloji açıkladı! Yağışlar geliyor, sıcaklıklar düşecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM)31 Ağustos - 6 Eylül 2025 tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, sıcaklıklar özellikle iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Marmara, Ege ve Akdeniz'de ise sıcaklıklar mevsim normallerine yakın olacak.

Hafta başında ülke genelinde güneşli hava hakim olacak. Ancak perşembe gününden itibaren Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde sağanak yağışlar etkili olacak. Cuma ve cumartesi günleri yağışlar geniş bir alana yayılırken, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Akdeniz'in bazı kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak görülebilir.

Hafta boyunca hava sıcaklıklarının özellikle Güneydoğu Anadolu'da 40 dereceyi bulması bekleniyor. Perşembe gününden sonra yağışla birlikte iç kesimlerde sıcaklıklarda 2-3 derecelik düşüş yaşanabilir.

Bugün hava nasıl olacak?

Bugün Marmara'nın kuzeybatısı ve Doğu Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor. Edirne, Kırklareli ve Osmaniye çevreleri ile Adana'nın doğusu, Kahramanmaraş'ın güneybatısı ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının ise yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği ve rüzgarın çoğunlukla güney yönlerinden, Karadeniz ve çevresinde kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

31 Ağustos bölge bölge hava durumu tahmini:

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatısının yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kırklareli ve Edirne çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Osmaniye çevreleri ile Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatı ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

DÜZCE °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

MALATYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 39°C

Az bulutlu ve açık