Meteoroloji açıkladı! Yağışlar geliyor, sıcaklıklar düşecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün haftalık raporuna göre, sıcaklıklar iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Hafta başında ülke genelinde güneşli hava etkili olurken, perşembe gününden itibaren Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'da sağanak yağışlar bekleniyor. Cuma ve cumartesi günleri yağışlar geniş bir alana yayılacak. Güneydoğu'da sıcaklıklar 40 dereceye yaklaşması beklenirken yağış sonrası iç kesimlerde 2-3 derece düşüş yaşanabilir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM)31 Ağustos - 6 Eylül 2025 tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, sıcaklıklar özellikle iç ve doğu bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Marmara, Ege ve Akdeniz'de ise sıcaklıklar mevsim normallerine yakın olacak.
Hafta başında ülke genelinde güneşli hava hakim olacak. Ancak perşembe gününden itibaren Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'nun bazı bölgelerinde sağanak yağışlar etkili olacak. Cuma ve cumartesi günleri yağışlar geniş bir alana yayılırken, Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Akdeniz'in bazı kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak görülebilir.
Hafta boyunca hava sıcaklıklarının özellikle Güneydoğu Anadolu'da 40 dereceyi bulması bekleniyor. Perşembe gününden sonra yağışla birlikte iç kesimlerde sıcaklıklarda 2-3 derecelik düşüş yaşanabilir.
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün Marmara'nın kuzeybatısı ve Doğu Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu olacağı öngörülüyor. Edirne, Kırklareli ve Osmaniye çevreleri ile Adana'nın doğusu, Kahramanmaraş'ın güneybatısı ve Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının ise yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği ve rüzgarın çoğunlukla güney yönlerinden, Karadeniz ve çevresinde kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği öngörülüyor.
31 Ağustos bölge bölge hava durumu tahmini:
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatısının yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kırklareli ve Edirne çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Osmaniye çevreleri ile Adana'nın doğu, Kahramanmaraş'ın güneybatı ve Hatay'ın kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 31°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık