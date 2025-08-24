Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 24-30 Ağustos 2025 tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar bugünden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacak. Özellikle kuzey ve iç bölgelerde sıcaklıkların mevsim normalleri civarına, yer yer de altına inmesi bekleniyor.

Pazar gününden itibaren yağışlı hava etkili

Bugün Marmara'nın kuzeyi, Karadeniz ve iç kesimlerde sağanak yağışlar öne çıkarken, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da sıcak ve güneşli hava hakim olacak.

Hafta başında Karadeniz'in büyük bölümü, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimleri yağışlı geçecek. MGM, yer yer gök gürültülü sağanak yağışların da etkili olabileceğini bildirdi.

Hafta ortasından sonra sıcaklık tekrar artacak

Perşembe gününden itibaren yağışların etkisini kaybetmesiyle birlikte yurt genelinde güneşli hava yeniden hakim olacak. Hafta sonuna doğru sıcaklıkların batı bölgelerde tekrar yükselmesi öngörülüyor.

Bugün hava nasıl olacak?

Son tahminlere göre, Türkiye'nin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Tokat çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının kuzey ve batı bölgelerde 3 ila 5 derece düşeceği, güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği belirtiliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

24 Ağustos bölge bölge hava durumu tahmini:

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyıları ile Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğusu yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KARS °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 41°C

Az bulutlu ve açık