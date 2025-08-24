Meteoroloji açıkladı: Yeni hafta yağışla başlıyor! Sıcaklıklar düşüşe geçecek | 24 AĞUSTOS HAVA DURUMU
Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, kuzeybatıdan başlayarak yerini yağışlı ve serin havaya bırakıyor. Özellikle kuzey ve iç kesimlerde sıcaklıklar düşerken, Marmara, Karadeniz ve iç bölgelerde sağanak yağışlar bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), hafta başında etkili olacak bu yağışların perşembe gününden itibaren yerini yeniden güneşli havaya bırakacağını ve sıcaklıkların tekrar yükseleceğini duyurdu. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte 24 Ağustos hava durumu tahmini...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 24-30 Ağustos 2025 tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar bugünden itibaren kuzeybatı kesimlerden başlayarak azalacak. Özellikle kuzey ve iç bölgelerde sıcaklıkların mevsim normalleri civarına, yer yer de altına inmesi bekleniyor.
Pazar gününden itibaren yağışlı hava etkili
Bugün Marmara'nın kuzeyi, Karadeniz ve iç kesimlerde sağanak yağışlar öne çıkarken, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da sıcak ve güneşli hava hakim olacak.
Hafta başında Karadeniz'in büyük bölümü, İç Anadolu'nun kuzeyi ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimleri yağışlı geçecek. MGM, yer yer gök gürültülü sağanak yağışların da etkili olabileceğini bildirdi.
Hafta ortasından sonra sıcaklık tekrar artacak
Perşembe gününden itibaren yağışların etkisini kaybetmesiyle birlikte yurt genelinde güneşli hava yeniden hakim olacak. Hafta sonuna doğru sıcaklıkların batı bölgelerde tekrar yükselmesi öngörülüyor.
Bugün hava nasıl olacak?
Son tahminlere göre, Türkiye'nin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in parçalı ve yer yer çok bulutlu geçmesi bekleniyor. Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Tokat çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarının kuzey ve batı bölgelerde 3 ila 5 derece düşeceği, güney ve doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği belirtiliyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.
24 Ağustos bölge bölge hava durumu tahmini:
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, kıyıları ile Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğusu yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
KARS °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 41°C
Az bulutlu ve açık