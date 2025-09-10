Meteoroloji duyurdu: Pastırma sıcakları kapıda! | 10 Eylül 2025 hava durumu: Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, 10 Eylül 2025 Çarşamba günü Türkiye’nin kuzey ve doğu kesimlerinde sağanak yağışlar etkili olacak. Kastamonu, Karabük, Osmaniye ve Hatay’da gök gürültülü sağanak beklenirken; İstanbul, Ankara ve İzmir’de yağış beklenmiyor. Uzmanlar, batı bölgelerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin 3 ila 5 derece üzerine çıkacağını, hafta sonuna doğru ise pastırma sıcaklarının etkili olacağını açıkladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 10 Eylül 2025 Çarşamba gününe ilişkin hava durumu tahminlerini paylaştı. Buna göre Türkiye’nin kuzey ve doğu kesimlerinde sağanak yağışlar görülecek.
Kastamonu, Karabük, Osmaniye ve Hatay’ın kıyı ilçelerinde gök gürültülü sağanak etkili olurken, diğer bölgelerde parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor.
İstanbul, Ankara ve İzmir’de hava nasıl olacak?
İstanbul: 19°C – 28°C, parçalı ve az bulutlu. Yağış beklenmiyor.
Ankara: 12°C – 26°C, parçalı ve az bulutlu.
İzmir: 22°C – 34°C, az bulutlu. Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.
Pastırma sıcakları geliyor
Uzmanlara göre hafta sonuna doğru yağışların azalmasıyla birlikte Türkiye’nin büyük bölümünde az bulutlu ve açık bir hava hâkim olacak. Batı bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek ve pastırma sıcakları etkisini gösterecek.
Bölgelere göre; il il hava durumu
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu
MANİSA °C, 35°C
Az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
BURDUR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Zonguldak, Bartın, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile Ordu ve Giresun'un iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Erzurum, Ardahan ve Kars çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 33°C
Az bulutlu
MARDİN °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 33°C
Az bulutlu ve açık