Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yağmur ve sağanak yağış uyarısı
Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege ile Manisa çevrelerinin yağmurlu ve sağanak yağışlı olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkenin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege ile Manisa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Hava sıcaklığı
Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar
Genellikle güney ve güneydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Marmara
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Edirne °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İstanbul °C, 16°C
Parçalı bulutlu
Kırklareli °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
Kocaeli °C, 18°C
Parçalı bulutlu
Ege
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Manisa çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.
Denizli °C, 16°C
Parçalı bulutlu
İzmir °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
Manisa °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
Muğla °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
Akdeniz
Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Adana °C, 20°C
Az bulutlu
Antalya °C, 19°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
Isparta °C, 13°C
Parçalı bulutlu
Mersin °C, 21°C
Az bulutlu
İç Anadolu
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis bekleniyor.
Ankara °C, 14°C
Az bulutlu
Eskişehir °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
Kayseri °C, 12°C
Az bulutlu
Konya °C, 14°C
Az bulutlu
Batı Karadeniz
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Bolu °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
Kastamonu °C, 11°C
Az bulutlu
Sinop °C, 16°C
Az bulutlu
Zonguldak °C, 16°C
Az bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
Amasya °C, 15°C
Az bulutlu
Samsun °C, 16°C
Az bulutlu
Tokat °C, 13°C
Az bulutlu
Trabzon °C, 14°C
Az bulutlu
Doğu Anadolu
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis bekleniyor.
Ağrı °C, 8°C
Az bulutlu
Erzurum °C, 6°C
Az bulutlu
Malatya °C, 6°C
Az bulutlu
Van °C, 6°C
Az bulutlu
Güneydoğu Anadolu
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis bekleniyor.
Diyarbakır °C, 14°C
Az bulutlu
Antep °C, 13°C
Az bulutlu
Siirt °C, 14°C
Az bulutlu