Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yağmur ve sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkenin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın batısı ve Kıyı Ege ile Manisa çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Hava sıcaklığı

Önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar

Genellikle güney ve güneydoğu, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Marmara

Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Edirne °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İstanbul °C, 16°C

Parçalı bulutlu

Kırklareli °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

Kocaeli °C, 18°C

Parçalı bulutlu

Ege

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Manisa çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer sis ve pus bekleniyor.

Denizli °C, 16°C

Parçalı bulutlu

İzmir °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

Manisa °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

Muğla °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

Akdeniz

Parçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Adana °C, 20°C

Az bulutlu

Antalya °C, 19°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

Isparta °C, 13°C

Parçalı bulutlu

Mersin °C, 21°C

Az bulutlu

İç Anadolu

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis bekleniyor.

Ankara °C, 14°C

Az bulutlu

Eskişehir °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

Kayseri °C, 12°C

Az bulutlu

Konya °C, 14°C

Az bulutlu

Batı Karadeniz

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Bolu °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

Kastamonu °C, 11°C

Az bulutlu

Sinop °C, 16°C

Az bulutlu

Zonguldak °C, 16°C

Az bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

Amasya °C, 15°C

Az bulutlu

Samsun °C, 16°C

Az bulutlu

Tokat °C, 13°C

Az bulutlu

Trabzon °C, 14°C

Az bulutlu

Doğu Anadolu

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis bekleniyor.

Ağrı °C, 8°C

Az bulutlu

Erzurum °C, 6°C

Az bulutlu

Malatya °C, 6°C

Az bulutlu

Van °C, 6°C

Az bulutlu

Güneydoğu Anadolu

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer pus ve sis bekleniyor.

Diyarbakır °C, 14°C

Az bulutlu

Antep °C, 13°C

Az bulutlu

Siirt °C, 14°C

Az bulutlu