Meteoroloji iki bölgeyi uyardı: Sıcaklıklar normalin üzerinde seyredecek

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Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, diğer bölgelerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu çevreleri ve Samsun'un doğu kesimlerinde yerel sağanak beklenirken, Sinop çevrelerinde sabahın ilk saatlerinde hafif sağanak görülecek. Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ise sabah ve gece saatlerinde sis ve yer yer pus etkili olacak.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde

Hava sıcaklıklarının Türkiye genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi bekleniyor.

Günün en yüksek sıcaklığının Şanlıurfa'da 39, Diyarbakır ve Denizli'de 38, Adana, Antalya ve Gaziantep'te 37, Muğla'da 36, İzmir ve Mardin'de 35 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.

Ankara, Eskişehir ve Konya'da sıcaklığın 31, İstanbul'da 29, Trabzon, Samsun ve Rize'de ise 27 derece civarında olması bekleniyor.

Marmara ve Kuzey Ege için kuvvetli rüzgar uyarısı

Meteoroloji, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege için kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu. Rüzgarın bu bölgelerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hızla esmesi bekleniyor.

MGM, kuvvetli rüzgar nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini bildirdi.

Karadeniz'de sağanak etkili olacak

Orta ve Doğu Karadeniz'de parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinde aralıklı ve yerel sağanak bekleniyor.

Rize ve Trabzon'da sıcaklığın 27, Samsun'da 27, Amasya'da ise 30 derece olması öngörülüyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde sis ve pus görülebilecek.

Güney ve iç kesimlerde sıcak hava sürecek

Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun büyük bölümünde yağış beklenmiyor. Bu bölgelerde az bulutlu ve açık hava etkili olacak.

Özellikle Güneydoğu Anadolu'da sıcaklıkların yüksek seyretmesi beklenirken Şanlıurfa'da termometrelerin 39 dereceyi göstermesi öngörülüyor. Diyarbakır'da 38, Gaziantep'te 37 ve Mardin'de 35 derece bekleniyor.

Akdeniz'de de sıcak hava etkisini sürdürecek. Adana ve Antalya'da sıcaklığın 37, Burdur'da 35, Hatay'da ise 32 dereceye ulaşacağı tahmin ediliyor.