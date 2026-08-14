Meteoroloji saat verdi: Üç bölgede fırtına alarmı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ile Kuzey Ege ve Orta Ege'nin açıkları için fırtına uyarısı yayımladı. Rüzgârın bazı bölgelerde 6 ila 8 kuvvetinde eseceği tahmin edilirken ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olunması istendi.

Tahminlere göre Marmara'da rüzgâr, bugün öğle saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde esecek.

Fırtınanın cumartesi akşamından sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kuzey Ege'de yarın etkili olacak

Kuzey Ege'de rüzgârın yarın günün ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde esmesi öngörülüyor.

Bölgedeki fırtınanın aynı gün akşam saatlerinden sonra sona ereceği tahmin ediliyor.

Orta Ege'nin açıklarına akşam uyarısı

Orta Ege'nin açıklarında ise rüzgârın bugün akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı yönlerden fırtına şiddetine ulaşması bekleniyor.

Fırtınanın cumartesi gece saatlerinde etkisini yitireceği öngörülüyor. Vatandaşların ve denizcilerin ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.