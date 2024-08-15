Meteoroloji saat vererek uyardı: Kuvvetli rüzgâr ve sağanak etkili olacak (15 Ağustos hava durumu)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yeni hava durumu tahmin raporunu paylaştı. Hava sıcaklığının Güney ve batı kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyretmesi beklenirken Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli rüzgâr uyarısı geldi. Samsun ve Trabzon'da öğleden sonra yağış etkili olacak? İşte 15 Ağustos 2024 hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 15 Ağustos'a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç ve yüksek kesimlerinin kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının Güney ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.
Rüzgârın, öğle saatlerinde Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
İllere göre hava durumu
EDİRNE °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KOCAELİ °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
AFYONKARAHİSAR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANKARA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KONYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
BOLU °C, 31°C
Az bulutlu
DÜZCE °C, 33°C
Az bulutlu
SİNOP °C, 31°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 27°C
Az bulutlu
AMASYA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN °C, 27°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 30°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra iç ve yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı
TRABZON °C, 29°C
Parçalı bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde iç ve yüksek kesimleri kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 29°C
Az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 41°C
Az bulutlu ve açık