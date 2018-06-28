Meteoroloji: Sağanak devam edecek

28 Haziran 2018

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığı'nın batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.

Türkiye'nin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Kıyı Ege, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, Muğla, Manisa, Kütahya, Uşak, Denizli, Ordu, Giresun çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Edirne, Kırklareli, Çanakkale çevreleri, Balıkesir'in batı ilçeleri ile İzmir’in kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.

Sağanak bugün de devam edecek

İstanbul'u etkisi altına alan sağanak yağışın devam edeceği belirtildi. Yapılan değerlendirmede bugün İstanbul'da parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava beklenirken, İzmir'de de parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji sağanak yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ani sel, su baskını, yerel dolu yağışı, yıldırım düşmesi, yağış anında ani kuvvetli rüzgar vb) dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini de duyurdu.

İstanbul'da sağanak su baskınlarına neden oldu