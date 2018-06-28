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İstanbul'da sağanak su baskınlarına neden oldu

İstanbul genelinde genelinde şiddetli yağış yüzünden rögarların tıkanması çok sayıda ev ve iş yerinde su baskınlarına yol açtı. Özellikle alt geçitlerde oluşan su birikintilerde mahsur kalan araçlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İstanbul'da sağanak su baskınlarına neden oldu
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İstanbul'da gece saatlerinde şimşek ve gök gürültüsüyle etkili olan sağanak esnasında, kent genelinde rögarların tıkanması ve taşması sonucu bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Yoğun yağış nedeniyle alt geçitlerde oluşan su birikintilerinde mahsur kalan araçlar ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Son dakika su baskını yağmur sel hava durumu

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