İstanbul'daki yağış hava trafiğini vurdu

27 Haziran 2018

Şiddetli yağış ve dolu nedeniyle Atatürk Havalimanı'ndaki seferlerde kısa süreli aksamalar yaşandı.

Uçaklar, 5 dakikalık süre için havalimanındaki pist başında beklerken, Atatürk Havalimanı'ndaki hava trafiğinin kapanmadığı bildirildi.

Bazı uçaklar havada tur atmak zorunda kaldı. Bu sırada tarifeli bir uçak pisti pas geçti.

Hava trafiği daha sonra normale döndü.

Meteoroloji'den akşam vakti yapılan açıklamada, "Bugün 21.40 - 23.30 saatleri arasında Boğaz çevresi ve Avrupa Yakası başta olmak üzere İstanbul’da yerel olarak kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadeleri yer almıştı.

Açıklamada, vatandaşlardan sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

İstanbul'da kuvvetli sağanak yağış